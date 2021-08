Afghanistan, riapre l'aeroporto di Kabul. I talebani annunciano amnistia per i funzionari statali

In Afghanistan è la seconda giornata del nuovo governo guidato dai talebani. Nella notte ha riaperto l'aeroporto di Kabul, chiuso dopo che lo scalo era stato preso d'assalto da chi cercava di lasciare il Paese. Un rappresentante degli estremisti ha poi garantito l'amnistia per gli ex funzionari statali governativi invitandoli a tornare a lavorare senza timori. In Europa si ragiona sui possibili scenari: prevista una videoconferenza fra i ministri degli Esteri Ue.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Afghanistan, Biden sotto accusa attacca: «Non possiamo pagare... IL RIENTRO Afghanistan, il racconto degli italiani rimpatriati da Kabul:... LA GIORNATA Kabul, attaccati ai carrelli degli aerei: la fuga mortale degli... IL RITRATTO Abdul Ghani Baradar, chi è il leader dei talebani liberato...

Afghanistan, una donna a condurre il principale canale news: i media sfidano i talebani

La diretta

11.40 La Cina attacca gli Usa: «Non stavano cercando di ricostruire in Afghanistan: questa è una dichiarazione veritiera, perché l'obiettivo deglii Stati Uniti non è stato affatto di ricostruire», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha affermato «che sia in Iraq, Siria o Afghanistan, ovunque vada l'esercito americano lascia turbolenze e divisione, caos, famiglie distrutte e devastazione», ha aggiunto Hua nella conferenza stampa quotidiana. «La forza e il ruolo degli Stati Uniti è la distruzione, non la costruzione».

11.20 La Gran Bretagna finora ha evacuato 3300 afghani. Lo ha detto a Bbc Radio 4 il ministro degli Esteri, Dominic Raab, precisando che l'operazione va avanti e che prosegue anche il rimpatrio di cittadini britannici tuttora presenti in Afghanistan, con altre 150 persone rientrate solo domenica. Raab ha definito «angoscianti» le drammatiche scene del fuggi fuggi in aeroporto, ma ha aggiunto che stamane «la situazione appare più stabile» dopo l'arrivo di «altri militari britannici e americani».

11.15 Fa sentire la sua voce il mullah Yaqoob, figlio del mullah Omar e capo della potente «commissione militare» dei Talebani. In un messaggio audio il figlio del fondatore del movimento dei Talebani, ordina di non fare irruzione nelle case, «soprattutto a Kabul». Lo riportano al-Jazeera e Tolo News dopo la notizia di un messaggio audio diffuso la scorsa settimana in cui ordinava ai combattenti di rispettare le proprietà nelle aree conquistate.

11.10 Secondo il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, finora i messaggi dei talebani sono «positivi». «Riteniamo che i messaggi dati finora dai Talebani agli stranieri, alle missioni diplomatiche e alla popolazione siano positivi. Speriamo che questo si rifletta nelle loro azioni».

10.30 Nella nuova struttura del governo «dovrebbero esserci delle donne». Lo ha spiegato Enamullah Samangani, rappresentante della «commissione cultura» dei talebani: «L'Emitato islamico non vuole che le donne siano vittime. La struttura del governo non è del tutto chiara, ma - ha aggiunto - dovrebbe esserci una guida completamente islamica e tutte le parti dovrebbero partecipare».

9.45 ToloNews, uno dei principali media afgani, riporta a condurre sullo schermo una donna. Il caporedattore dell'emittente, Miraqa Popal ha pubblicato un tweet che mostra una presentatrice che intervista dal vivo in studio un membro del team medico talebano. Il giornalista ha anche pubblicato separatamente una foto che mostra una donna con lo hijab, il velo islamico che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso, che partecipa a una riunione mattutina in redazione. Le donne sono state notevolmente assenti da tutti i principali canali di notizie afgani da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale Kabul domenica. Dalla stazione televisiva nazionale afghana è stato un uomo, seduto di fronte alla bandiera dei talebani, a condurre il notiziario.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

7.45 I funzionari statali che hanno lavorato per il governo possono tornare a lavorare «in piena fiducia». Lo hanno assicurati i talebani in una nota: «È stata dichiarata un'amnistia generale per tutti. Dunque tornate alla routine con piena fiducia».

7.30 Sono ripresi i voli militari per l'evacuazione di diplomatici e civili stranieri ed afghani dopo la riapertura dello scalo nella notte. I voli erano stati sospesi ieri, dopo gli incidenti e le scene drammatiche di migliaia di persone sulla pista dell'aeroporto per tentare di imbarcarsi sugli aerei in partenza.

6.30 Nella notte è stato riaperto l'aeroporto di Kabul dopo la chiusura di alcune ore a causa di problemi di sicurezza che minacciavano le operazioni di evacuazione: lo ha annunciato il maggiore generale Hank Taylor, esperto di logistica nello Stato maggiore Usa. Ha spiegato che un C-17 con a bordo marines è atterrato allo scalo afghano, mentre è imminente l'arrivo di un secondo aereo con un'unità dell'esercito, al fine di garantire la sicurezza dell'aeroporto.