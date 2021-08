Afghanistan, 85 afghani verso Roma. Altri 150 in partenza in giornata

In Afghanistan è il terzo giorno sotto il nuovo regime dei talebani dopo l'entrata a Kabul del 15 agosto. Gli estremisti nelle ultime ore hanno cercato di mostrare un'immagine diversa, agli afghani e al resto del mondo, almeno a parole: più moderati, meno dispotici e capaci di governare il Paese senza l'uso della violenza e coinvolgendo addirittura le donne. Ovviamente secondo i dettami della sharia. L'Occidente intanto si muove: convocato un G7 virtuale sulla crisi dal presidente Usa Biden e dal premier britannico Boris Johnson. In Italia oggi previsto l'arrivo di un aereo con 85 collaboratori afghani mentre altri due aerei nella giornata porteranno a Roma altre 150 persone.

Afghanistan, dalla sindaca alla preside: le donne che resistono. «Noi non ci arrendiamo»

La diretta

11.10 Il Regno Unito si impegna a «fare tutto il possible per prevenire una crisi umanitaria» in Afghanistan dopo l'avanzata dei Talebani seguita al ritiro della Nato e a «sostenere» gli afgani in fuga che negli ultimi anni hanno collaborato con l'Occidente. Lo ha detto il premier Boris Johnson aprendo un dibattito straordinario alla Camera dei Comuni, richiamata per un giorno dalle ferie estive. Johnson ha poi insistito che i 20 anni di missione militare sono stati «un successo malgrado le tante difficoltà» rispetto all'obiettivo cruciale del dopo l'11 settembre 2001 di «estirpare al Qaida e fare il possibile per stabilizzare il Paese».

10.55 «Abbiamo purtroppo dovuto assistere a scene drammatiche» ma «siamo riusciti in condizioni di assoluta emergenza a riportare a casa i nostri connazionali e alcuni dei nostri collaboratori afghani che in questi anni ci hanno consentito di operare in un contesto difficile. In Afghanistan stiamo assistendo ad una grande tragedia umanitaria e tutti stiamo dando il massimo mettendoci tutto il cuore e la professionalità di cui siamo capaci». Lo ha detto all'Ansa Tommaso Claudi, console italiano, rimasto a Kabul per mantenere un collegamento operativo con la Farnesina e gestire tutte le operazioni di rientro in loco.

10.10 Fallito il tentativo di evacuazione olandese da Kabul. Lo ha riferito il ministro degli Esteri olandese, Sigrid Kaag, citato dal Guardian. Un aereo militare inviato dall'Aja è dovuto quindi ripartire vuoto. Kaag ha spiegato che gli afghani che si sarebbero dovuti imbarcare sono stati bloccati all'ingresso dello scalo dalle forze americane che hanno messo in sicurezza l'aeroporto, anche se erano in possesso della documentazione necessaria. L'aereo è rimasto sulla pista solo mezz'ora e poi è ripartito senza passeggeri. «È orribile, molti erano alle entrate dell'aeroporto con le loro famiglie», ha commentato il ministro degli Esteri.

9.15 La Gran Bretagna accoglierà a lungo termine 20mila profughi dall'Afghanistan, 5mila nell'anno in corso. È quanto prevede il piano del governo di Boris Johnson che oggi interverrà in Parlamento sulla crisi in Afghanistan. «Abbiamo un debito di gratitudine con quelli che hanno lavorato con noi per rendere l'Afghanistan un posto migliore negli ultimi 20 anni», ha detto il premier spiegando che si intende dare rifugio a chi ora rischia per questo la persecuzione da parte dei Talebani. «Molti di loro, in particolare le donne, ora hanno urgente bisogno del nostro aiuto - ha aggiunto - sono orgoglioso che siamo in grado di avviare questo percorso per aiutarli insieme alle loro famiglie per vivere in sicurezza nel Regno Unito».

7.45 Dopo il primo volo con a bordo 74 persone atterrato nella giornata di lunedì, oggi a Fiumicino atterrerà un altro aereo che porterà in Italia collaboratori afghani da Kabul. Sul C130 ci saranno a bordo 85 persone mentre altre 150 decolleranno dall'Afghanistan in giornata con altri due aerei. «Il nostro impegno - spiega il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo». Il primo volo con 85 persone, tra ex collaboratori afghani e loro familiari - informa la Difesa - atterrerà oggi a Fiumicino su un C130J dell'Aeronautica Militare che era decollato dal Kuwait ed ha imbarcato i passeggeri a Kabul. Dopo uno scalo tecnico, l'aeroplano giungerà di nuovo in Kuwait, dove i passeggeri saranno trasferiti sul KC 767 per essere trasportati in Italia.

7.30 Trump: «Ritiro Biden è la peggior vergogna della nostra storia». Intervistato da Fox News, Donald Trump si scaglia ancora contro l'attuale presidente, non mancando di lanciare strali anche contro George Bush per «l'orribile decisione di andare in Medio Oriente», con le guerre in Afghanistan ed Iraq. «So che questo non farà contenta la famiglia Bush, però credo che sia stata la decisione peggiore», ha aggiunto l'ex presidente, attaccando la dinastia politica repubblicana con la quale è stato sempre ai ferri corti durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca. Trump ha poi difeso l'accordo che lui ha fatto con i Talebani, affermando che «trattammo da una posizione di forza», lodando l'impegno dell'allora segretario di Stato, Mike Pompeo. Ed ha criticato il modo in cui Biden ha applicato il ritiro da lui deciso, affermando che avrebbe dovuto evacuare prima i civili afghani ed il personale dell'ambasciata e gli altri americani «e non i militari».

7.00 L'esercito Usa ha già evacuato più di 3.200 persone dall' Afghanistan, compreso il personale statunitense, utilizzando aerei militari: lo ha detto un funzionario della Casa Bianca che ha voluto restare anonimo. Oltre a queste 3.200 persone, quasi 2.000 rifugiati afgani sono

stati evacuati negli Stati Uniti.