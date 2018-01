Afghanistan: la prima poliziotta scientifica addestrata dai carabinieri italiani

Venerdì 5 Gennaio 2018, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha imparato dai carabinieri come comportarsi sulla scena del crimine e come raccogliere le prove sull'esempio di quello che fanno i RIS in Italia. L'Afghanistan ha ora la sua prima poliziotta abilitata alle procedure di investigazione scientifica. É stata la prima poliziotta a superare, assieme a tre colleghi uomini del comando provinciale di Herat, il corso di Crime Scene Investigation. La sua partecipazione è stata inserita nell’ambito dei progetti gender sostenuti dal contingente italiano e contribuisce ad incrementare il numero di donne capaci di operare in incarichi ad elevata specializzazione nelle istituzioni afghane. Il corso CSI si è svolto presso la base italiana di Camp Arena, sede del Train Advise Assist Command West, ed è stato sviluppato nell’ambito del programma formativo condotto dai carabinieri del Police Advising Team. Le lezioni teoriche sono state alternate ad attività pratiche tenute da due istruttori afghani assistiti dai militari italiani e hanno riguardato principalmente le procedure d’intervento sulla scena del crimine e le modalità di raccolta delle prove. Il comandante del 606° Corpo della Polizia afghana, presente alla cerimonia di consegna degli attestati, ha ringraziato il contingente italiano per l’impegno a favore dei propri agenti ed ha chiesto di intensificare le attività addestrative relative alla specifica branca per raggiungere i livelli di organico necessari a fronteggiare le esigenze del territorio.