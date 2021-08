Afghanistan, migranti e terrorismo: Ue e Nato cedono. «Trattare con i vincitori»

«I talebani hanno vinto la guerra. È con loro che bisogna parlare per evitare non solo una crisi migratoria ma anche un disastro umanitario», soprattutto in questa fase in cui la priorità numero uno per i Paesi europei e gli alleati della Nato è garantire che venga evacuato in sicurezza il maggior numero possibile di occidentali che si trovano nel Paese e tutti quegli afghani che con loro hanno collaborato negli ultimi vent'anni e che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati