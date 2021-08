Afghanistan, paura per i missionari cristiani: «Lo stato islamico li ucciderà»

Molto delicata e pericolosa la situazione a Kabul e in Afghanistan, in seguito alla presa del potere da parte dello Stato islamico.

Si teme fortemente anche per i missionari e collaboratori cristiani della «Acp Italia - azione cristiani perseguitati», rete internazionale che assiste i Cristiani perseguitati nel mondo poichè risulta particolamente difficile stabilire un contatto anche tramite canali di comunicazione criptati.

Giovanni Tagliaferri, direttore di Acp Italia afferma: «la situazione in Afghanistan è molto tesa e particolarmente pericolosa per tutti i cristiani, poichè il nascente stato islamico non esiterà a perseguitarli. Molti afghani credenti vorrebbero lasciare il loro paese ma non possono e sono costretti tenere nascosta la loro fede per sfuggire alla persecuzione e alla morte: vivono un clima di terrore».

Nonostante i grandi sforzi, sono molte le difficoltà che si stanno riscontrando nell'organizzazione di un corridoio umanitario. Al momento 200 famiglie raggiunte.

​

Pronti ad intervenire anche in presenza, mediante una spedizione in loco, «non abbandoneremo i nostri fratelli, significherebbe violare i nostri principi, tradire la nostra missione ed il Vangelo a cui ci ispiriamo», sottolinea il direttore di Acp Italia.

Senza un adeguato e rapido impegno internazionale i cittadini che negli ultimi anni hanno lavorato per il governo, per le Ong e per le organizzazioni straniere, rischiano l'arresto, la reclusione o persino la morte, i talebani non si fermeranno così facilmente.