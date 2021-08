Si vestono ormai come i marines, con mimetiche da paura, fantascientifici visori notturni e futuristici fucili d’assalto, e si fanno un vanto di starsene accoccolati in cima ai veicoli blindati, agli Humvee corazzati americani da 140mila dollari l’uno, mostrando per le strade di Kabul e delle altre città afghane il meglio dell’arsenale a stelle e strisce appena razziato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati