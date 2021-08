Afghanistan, la tela di Karzai: «Dare fiducia ai talebani». Trattative per formare governo «inclusivo»

L’Afghanistan volta pagina. E prova a farlo puntando sulla politica e sulla diplomazia. A Kabul, in queste ore, si stanno svolgendo incontri ad alto livello per cercare di trovare una via per la formazione di un esecutivo che sia, secondo quanto riferito dai leader talebani, «il più inclusivo possibile». A guidare le trattative, avviate mercoledì scorso, è ricomparso l’ex presidente afghano Hamid Karzai, che ha invitato a «dare fiducia ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati