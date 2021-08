Afghanistan, 5 razzi lanciati verso l'aeroporto: intercettati dal sistema anti-missili Usa

Almeno cinque razzi sarebbero stati sparati contro l'aeroporto di Kabul. Lo riportano alcuni media internazionali. I razzi lanciati verso l'aeroporto di Kabul sarebbero esplosi in aria. Lo riferiscono alcuni media, secondo i quali non è da escludere la possibilità che siano stati intercettati dal sistema di difesa dello scalo. Al momento non si hanno informazioni su vittime. Secondo indiscrezioni riportate da altri media citando testimoni, i razzi sarebbero stati lanciati da un'auto.

Secondo il funzionario, è probabile che i razzi siano stati lanciati da Isis-K (Provincia del Khorasan), l'organizzazione terroristica che ha rivendicato l'attacco di giovedì scorso nella capitale afghana.