Afghanistan, gli Usa valutano raid aerei in caso di crisi

Il ritiro delle truppe americane, che verrà completato con ogni probabilità a settembre, apre diversi scenari in Afghanistan. E gli Usa pensano alle contromosse: se Kabul o altre città importanti dovessero cadere in mano ai talebani, il Pentagono valuterebbe la possibilità di autorizzare raid aerei. Lo ha rivelato il New York Times, citando alti funzionari dell'amministrazione

Il presidente Biden e la sua amministrazione, ricorda il giornale, avevano precedentemente annunciato la fine - con il ritiro delle truppe - anche dell'appoggio aereo, a meno di situazioni riguardanti gruppi terroristici con potenziali capacità di nuocere agli interessi americani.

Ma i militari stanno ora esaminando la possibilità di rispondere nel caso in cui un ritiro effettuato in tempi rapidi produca conseguenze con implicazioni sostanziali per la sicurezza nazionale. La decisione di autorizzare raid aerei non è ancora stata presa: una delle opzioni sul tavolo prevede tuttavia l'eventuale ricorso a caccia americani o droni armati nel caso di una crisi di ampie proporzioni, dove ad esempio sia minacciata la capitale del paese Kabul o dove una situazione di assedio minacci ambasciate e cittadini americani o di paesi alleati.