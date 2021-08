Afghanistan, paura per gli ultimi voli: «Ci saranno altre bombe»

«Minacce specifiche e credibili» contro l’aeroporto di Kabul. Come due giorni fa, a poche ore dalla strage, il Pentagono annuncia l’orrore. Ci si aspetta almeno un altro attentato, dopo quello che giovedì ha colpito i disperati accalcati all’esterno dello scalo internazionale, pronti ad accettare il rischio di morire pur di lasciare l’inferno. Bombe, razzi o kamikaze, per i quali non sarebbe difficile infiltrarsi in quel fiume umano che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati