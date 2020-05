L'Africa flagellata da tre piaghe in contemporanea: coronavirus, inondazioni e invasione di locuste

L'Africa flagellata da tre piaghe da combattere in contemporanea: la pandemia di coronavirus, un'invasione di locuste e le inondazioni che hanno colpito stati tra cui Kenya, Somalia e Ruanda.

L'impatto delle tre diverse crisi, avvertono gli operatori umanitari che operano nella regione, sta esponendo centinaia di migliaia di persone al rischio di fame e malattia.



Come gran parte del mondo, i paesi del Corno d'Africa e altri stati orientali sono stati costretti a introdurre misure di blocco per limitare la diffusione del Covid-19. Tuttavia, il virus è arrivato nella regione contemporaneamente alle inondazioni, provocando lo sfollamento di circa mezzo milione di persone e provocando quasi 300 morti confermate. E il rischio che Covid-19 e le malattie trasmesse dall'acqua colpiscano le persone esposte è stato ulteriormente aggravato da una delle peggiori infestazioni di locuste da decenni - con centinaia di miliardi di insetti che devastano le colture, colpendo sia le scorte alimentari che le fonti di reddito.



Il dott. Simon Missiri, che sovrintende alla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) in Africa, ha affermato che gli operatori sul campo si trovano ad affrontare "una situazione umanitaria insolitamente complessa". "La crisi di inondazioni in corso - afferma Missiri - sta esacerbando altre minacce causate da Covid-19 e dall'invasione delle locuste. Le restrizioni ai viaggi e ai movimenti intese a rallentare la diffusione di Covid-19 stanno ostacolando gli sforzi per combattere gli sciami di locuste che stanno devastando i raccolti. Le inondazioni sono anche un "amplificatore di minaccia" per quanto riguarda la diffusione di Covid-19 in quanto rende difficile attuare misure preventive".



Da allora l'organizzazione ha distribuito una risposta di 5,9 milioni di sterline in Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan del Sud, Tanzania, Ruanda e Uganda, compresa la distribuzione di prodotti alimentari e altri generi di prima necessità. Il dott. Simon ha aggiunto: “Siamo preoccupati che il numero di persone che hanno fame e malati aumenterà nelle prossime settimane quando le inondazioni e Covid-19 continuano a influenzare gravemente la capacità di adattamento di molte famiglie nella regione".



La diffusione del virus nel continente sembra essere stata ridotta rispetto a quella sperimentata nel resto del mondo - con molte nazioni africane che hanno rapidamente implementato misure di blocco prima che fossero annunciati casi confermati. Resta anche il timore che alcune nazioni non dispongano di strutture di prova adeguate per registrare veramente l'entità dell'epidemia nelle loro regioni.



Nonostante la diffusione inizialmente lenta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato venerdì che il continente ha registrato oltre 100.000 casi, registrando comunque un numero inferiore di morti rispetto all'Europa.