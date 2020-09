Washington, 18enne afroamericano ucciso dalla polizia: proteste in strada

Usa, ancora violenza. Un 18enne afroamericano di nome Deon Kay è stato ucciso a Washington da un agente che lo aveva fermato per in controlloinella notte. Lo riporta il Washington Post. Il ragazzo è stato colpito da un proiettile ed è morto in ospedale. Secondo un comunicato della polizia il giovane «aveva brandito un'arma da fuoco».

New York choc, polizia incappuccia un afroamericano e lui muore per asfissia

L'ennesima uccisione di un afroamericano da parte di agenti ha causato una protesta immediata fuori da una stazione di polizia della capitale americana.



This is Deon Kay, who police shot and killed in Washington DC today, as he was running away from them.

He had just turned 18. pic.twitter.com/X27noYPaFv

— Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) September 3, 2020