Agenti schierati e saluto militare per l'ultimo viaggio del cane poliziotto

Domenica 12 Maggio 2019, 17:21

Fuori dalla clinica veterinaria di Woodside, a Marysville, in Ohio, c’erano i suoi colleghi agenti di polizia, i loro famigliari, gli amici e tanta gente comune per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Klink, un cane poliziotto di 10 anni, da diversi anni in servizio presso il dipartimento di polizia di Richwood, è sceso dall’auto di servizio trasportato in braccio dall’agente Eric Nicholson, ed avvolto nella bandiera americana. È stato il suo compagno di lavoro a condurlo nella clinica dove gli è stata praticata l’eutanasia in quanto, affetto da diverse ernie alla schiena, il povero cane aveva perso l’uso delle zampe posteriori e non riusciva più a camminare. Lungo il percorso di pochi metri che dividevano l’auto dalla struttura vi erano schierati i colleghi che gli hanno tributato il saluto militare. Un addio straziante che ha commosso tutti i presenti. A darne l’annuncio è stato lo stesso dipartimento di polizia di Richwood con un post su Facebook nel quale ha pubblicato anche le immagini dell'ultimo viaggio del cane poliziotto. “Klink era un bravo ragazzo e ci mancherà” hanno scritto sui social i suoi colleghi umani nel ricordarlo.