Agenzia funebre vende parti dei corpi dei defunti senza il consenso dei familiari

La direttrice di un'agenzia di pompe funebri si è dichiarata colpevole di aver ingannato i familiari dei alcuni defunti. La donna ha raccontato in tribunale di aver venduto alcune parti dei cadaveri che avrebbero dovuto essere cremati. Megan Hess possedeva la società Sunset Mesa, con sede negli Stati Uniti, attraverso la quale vendeva teschi, braccia e gambe per scopi chirurgici e didattici.

Secondo Reuters, la donna ha confessato il delitto dopo essere stata accusata di frode. Hess sarà condannata a gennaio e i pubblici ministeri hanno asserito che dovrebbe scontare dai dodici ai quindici anni di carcere.

Per aumentare le vendite, Hess ha preso di mira le famiglie povere alle prese con gli ultimi giorni di vita dei loro cari. Le autorità hanno anche scoperto che la donna ha falsificato dozzine di moduli di consenso di donatori di corpi.

Gli Stati Uniti d'America vietano la vendita di organi come cuore, reni e tendini. Tuttavia, non esiste alcuna legge che affronti la vendita di cadaveri e parti di cadaveri per scopi educativi o chirurgici.