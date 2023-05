Guerra Ucraina, la diretta. Attacco a Kiev, 40 droni russi contro la capitale. Nella notte raid aerei su Odessa, danni al porto. Prigozhin sfida Putin: «Serve carattere d'acciaio»

Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 29 maggio. Maxi attacco con droni da parte di Mosca contro Kiev la scorsa notte. Ma i raid non si sono fermati neanche tra domenica e lunedì. Alla vigilia delle celebrazioni per la fondazione della capitale ucraina, il presidente Zelensky invia un nuovo messaggio: «Nel corso della sua storia, Kiev ha assistito a varie atrocità da parte degli invasori. È sopravvissuta a tutti, sopravvivrà a tutti. Nessuno di loro sarà qui».