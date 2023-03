Aggredisce la fidanzata su TikTok: condannato a un anno di carcere

Una donna di 23 anni è stata colpita dal fidanzato mentre stava registrando un live su Tik Tok. La vittima ha confessato in tribunale di aver subito altri due episodi violenti prima di quest'ultimo. L'uomo è stato condannato a un anno di reclusione.

Il giudice ha ritenuto che l'aggressore, 32 anni, fosse autore del reato di maltrattamento nell'ambito della violenza contro le donne. Secondo il quotidiano spagnolo El País, il giudice ha osservato inoltre che l'imputato ha aggredito la donna «davanti a migliaia di persone» con l'intenzione di umiliarla in pubblico.

Il delitto è avvenuto a Soria, in Spagna. La vittima ha rifiutato di denunciare l'accaduto e ha rifiutato di essere esaminata da uno specialista per valutare i danni causati dall'aggressione.

Secondo il quotidiano, il giudice ammette che non ci sono prove di lesioni ma insiste sul fatto che «c'è stato un maltrattamento evidente e reale» che giustifica una condanna a un anno di reclusione, tre anni di divieto di avvicinarsi alla vittima entro un raggio di 300 metri e tre anni senza autorizzazione al porto d'armi.

«Il solo fatto di trasmettere in diretta lo schiaffo è sufficiente perché le autorità pubbliche garantiscano l'ambito di protezione della vittima, indipendentemente dal fatto che si riconosca tale», ha affermato il giudice che ha respinto la giustificazione della vittima per lo schiaffo subito.