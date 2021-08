Afghanistan, il figlio del comandante Massoud scrive a Macron: «Francia non ci abbandoni»

Ahmad Massoud, figlio del leggenadario comandante Massoud, «si rivolge alla Francia e a Macron» con una lettera per chiedere aiuto per l'Afghanistan e chiedere di non abbandonare i cittadini nelle mani dei talebani. In una lettera indirizzata a Bernard-Henri Lévy e inviata al settimanale Le Journal du dimanche, uscita oggi, il figlio di Massoud prega il presidente Francese di non abbandonare i combattenti per la libertà in Afghanistan. Intanto i talebani dopo aver conquistato gran parte dei terrirori del Paese oggi sono entrati a Kabul.

Afghanistan, la ferocia talebana. «Le ragazze sopra i 12 anni sono bottino di guerra»

La richiesa di Ahmad Massoud

In particolare, chiede a Henri Lévy di dire «far qualcosa al presidente Macron, alla signora Hidalgo, sindaca di Parigi e ai parigini». «Cosa accadrebbe se Kabul cadesse domani: ci sarebbe una vendetta terribile, donne di nuovo in gabbia, schiavi ovunque». Quindi il suo appello alla Francia, «nostra ultima risorsa». «In queste ore drammatiche per il mio Paese, l'Afghanistan, di cui sei stato per quarant'anni l'instancabile difensore, mi rivolgo a te con tutta la fiducia che abbiamo in te, mio ​​padre ieri, i miei comandanti e io oggi Kunduz, Herat, Kandahar abbiamo caduta nelle mani criminali dei talebani e Kabul, la capitale, è sotto la loro grandissima minaccia, dopo la partenza degli americani e, presto, degli ultimi diplomatici stranieri», conclude Ahmad Massoud.

I talebani entrano a Kabul, gli elicotteri Usa sorvolano la Capitale

Il comandande Massoud

Il comandante Massoud, padre di Ahmad, fu assassinato da al-Qaeda nel settembre 2001. Il comandante afgano Ahmad Shah Massud. Quell'omicidio avvenne a sole 48 ore di distanza dagli attentati dell'11 settembre. La sua figura è rimasta punto di riferimento per tutta la comunità afghana negli ultimi vent'anni.

