Aghi nelle fragole al supermercato, scatta l'allerta: «Rivolgetevi subito a un dottore»

Mercoledì 12 Settembre 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 16:56

Compra unaal, ma all'interno dei frutti fa una scoperta choc. In diversi frutti sono stati trovati degli aghi molto sottili, probabilmente inseriti di proposito all'interno delle fragole e che sono potenzialmente molto pericolosi per i consumatori.A denunciare l'accaduto è Joshua Gane, che stava con un suo amico in auto quando ha scoperto che le fragole che aveva appena preso in un supermercato nel Queensland, nel New South Wales, in Australia, erano state "manomesse". Il gestore del supermercato Woolworths ha dichiarato alle autorità, che stanno indagando sul caso, che le fragole provengono da una fattoria del Queensland sud-orientale.Diverse fragole della confezione contenevano degli spilli, secondo le autorità, impiantati di proposito allo scopo di ferire chi consumava il frutto. Secondo quanto riporta il Daily Mail ora la polizia ha avviato un'indagine, intanto tutti coloro che hanno acquistato prodotti Berry Obsession e Berry Licious sono stati invitati dalle autorità a non consumarle e a restituire le confezioni. Nel caso in cui qualcuno dovesse temere di aver inghiottito un ago è invitato a rivolgersi urgentemente a un dottore.