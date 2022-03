Ucraina, su Airbnb si prenotano strutture per aiutare economicamente le persone in guerra

È un nuovo ed efficace metodo per aiutare economicamente e in maniera diretta la popolazione in Ucraina colpita dalla guerra: prenotare con Airbnb appartamenti e stanze a Kiev e nelle altre città del Paese. Nel corso della scorsa settimane sono state prenotate oltre 61 mila notti da persone da tutto il mondo per un valore di oltre 2 milioni di dollari.

La compagnia americana di affitti ha anche eliminato i costi del servizio per prenotare qualsiasi struttura in Ucraina e ha sospeso le sue attività in Russia e Bielorussia, come risposta all'invasione in territorio ucraino.

L'idea è dell'utente Tommy Marcus che sull'account Instagram @quentin.quarantino condivide raccolte fondi e meme politici. Il fenomeno è poi esploso ed è riuscito a coinvolgere sempre più persone. La compagnia ha inolte annunciato che ospiterà 100 mila rifugiati in Europa.