Al Baghdadi, la Turchia cattura una delle mogli del califfo dell'Isis in Siria

Al Baghdadi e Saja al-Dulaimi





Tra queste, un'irachena conosciuta come Nour, figlia di un suo stretto collaboratore, Abu Abdullah al-Zubaie, e una donna di cui si sa che venne arrestata in Libano nel 2014 e liberata l'anno dopo in uno scambio di prigionieri. Un'altra ex moglie irachena, Saja al-Dulaimi, lo avrebbe abbandonato nel 2009 mentre era incinta della figlia. Solo un paio di giorni fa era stata catturata la sorella maggiore di al-Baghdadi, in questo caso subito identificata come la 65enne Rasmiya Awad, con tanto di diffusione di una foto segnaletica. La donna, definita dagli 007 turchi «una miniera d'oro» sul piano delle informazioni di intelligence, era stata fermata in compagnia di marito, nuora e 5 figli ad Azaz, località nel nord-ovest della Siria sotto il controllo di Ankara sin dal 2016 a seguito dell'operazione militare Scudo d'Eufrate, condotta proprio conto il sedicente Califfato.

Non è stato indicato tuttavia se abbia anche portato alla cattura della cognata. Per la Turchia è comunque l'occasione di ribadire il suo impegno nella lotta ai jihadisti, dopo la valanga di accuse da tutto il mondo di aver aperto spazi per un ritorno dell'Isis con la sua offensiva militare in Siria contro le milizie curde, che invece l'avevano sconfitto sul campo e ne detenevano migliaia di combattenti nelle loro prigioni.

