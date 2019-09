​11/9, il leader di al-Qaeda Zawahiri riappare in un video: «Continueremo a combattere gli Usa»

Il discorso di Zawahiri, afferma Katz in un secondo tweet, «dimostra ancora una volta come al-Qaida sfrutti la questione Israele-Palestina per i propri obiettivi, spiegando che gli aggressori di qualsiasi luogo possono motivare le loro azioni con i 'crimini in Palestina e in tutte queste terre musulmanè». Nel video non sono indicate date che possano chiarire a quando risale la registrazione, tranne un riferimento alla decisione di Trump di riconoscere le alture del Golan come parte di Israele, nel marzo scorso. Il discorso di, afferma Katz in un secondo tweet, «dimostra ancora una volta come al-Qaida sfrutti la questione Israele-Palestina per i propri obiettivi, spiegando che gli aggressori di qualsiasi luogo possono motivare le loro azioni con i 'crimini in Palestina e in tutte queste terre musulmanè». Nel video non sono indicate date che possano chiarire a quando risale la registrazione, tranne un riferimento alla decisione di Trump di riconoscere le alture del Golan come parte di Israele, nel marzo scorso.

1) #alQaeda releases video speech of leader Ayman al-Zawahiri commemorating #911 attacks, titled, “And They Shall Continue to Fight You.” Zawahiri uses #Israel as a launchpad to call for attacks on US, French, British, & other Western interests & alliances https://t.co/2ukRGXZDU4 pic.twitter.com/7jztFV8w8e — Rita Katz (@Rita_Katz) 11 settembre 2019

Mercoledì 11 Settembre 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 19:41

