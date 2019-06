Alabama, dopo lo stop all'aborto al via la castrazione chimica per chi abusa di minori di 13 anni

Castrazione chimica, Salvini torna all'attacco: «Buona pratica da adottare anche in Italia» L'Alabama vieta l'aborto anche in caso di incesto e stupro, bufera sulla legge choc

, passa la legge sulla. La governatrice repubblicana, Kay Ivey, ha firmato una legge che impone ai condannati perdi iniziare la castrazione chimica un mese prima della loro scarcerazione. Secondo quanto prevede il provvedimento, gli interessati dovranno continuare inoltre il trattamento finché una corte non lo riterrà più necessario e. «La legge è un passo verso la protezione dei bambini in Alabama», ha commentato Ivey.Il provvedimento è stato approvato da entrambe le camere del Parlamento dell' Alabama alla fine del mese scorso, dopo che è stata avanzata dal repubblicano Steve Hurst. La legislazione definisce la castrazione chimica come «la somministrazione di farmaci che riducono, inibiscono o bloccano la produzione di testosterone, ormoni o altre sostanze chimiche» al. Secondo la legge, se un determinato autore del reato sceglie di non ricevere più il trattamento, sarà in violazione della libertà condizionale e sarà costretto a tornare in carcere. L'uso della castrazione chimica è controverso a livello internazionale e i critici sostengono che violi i diritti umani