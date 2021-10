Alec Baldwin spara sul set del suo film "Rust", ma l'arma è carica: uccisa la direttrice della fotografia e ferito il regista

Tragedia nel mondo del cinema. Negli Stati Uniti, durante le riprese del film western "Rust", la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, di 42 anni, è stata uccisa sul set dall'attore Alec Baldwin da alcuni colpi di pistola. Ferito anche il regista 48enne Joel Souza. È successo al Bonanza Creek Ranch, vicino a Santa Fe, nel New Mexico: l'incidente sarebbe dovuto al malfunzionamento di un'arma a disposizione per girare il film. Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine. Hutchins e Souza «sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film», ha detto lo sceriffo di Santa Fe, spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

UPDATE: Authorities have confirmed that Alec Baldwin, producer of "Rust" filming in Santa Fe, discharged the prop gun that killed the film's director of photography Halyna Hutchins and injured the film's director, Joel Souza. https://t.co/lOFK0nVfOy — KOB 4 (@KOB4) October 22, 2021

Halyna Hutchins è stata evacuata in elicottero in un vicino ospedale ma «è morta per le ferite riportate», mentre il regista Souza è stato ricoverato in terapia intensiva, affermano dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe.

Secondo gli inquirenti, che hanno visitato la scena della sparatoria, il dramma sembra essere legato a una pistola usata come accessorio sul set e che è stata attivata durante una scena del film. «Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo», si legge nel comunicato dello sceriffo. "Rust" è un western scritto e diretto da Joel Souza, con Alec Baldwin come co-produttore e nella parte del fuorilegge Harland Rust, che viene in aiuto del nipote di 13 anni condannato all'impiccagione per omicidio.