Ales Bialiatski, il Nobel per la Pace condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere: si oppone al regime di Lukashenko

Ales Bialiatski, dal Nobel per la Pace nel 2022 alle sbarre del carcere, nel giro di qualche mese. Il giudice Maryna Zapasnik del tribunale distrettuale di Minsk ha condannato a 10 anni di carcere l'attivista per i diritti umani, ufficialmente per contrabbando e finanziamento di «attività che violano gravemente l'ordine pubblico».

Lo ha fatto sapere in una nota la onlus "Viesna", la no-profit che lo stesso Bialiatski aveva fondato nel 1996 per offrire sostegno finanziario e legale ai prigionieri politici del regime di Alesksander Lukashenko in Bielorussia.

Oltre al premio Nobel, la giudice del tribunale di Minsk ha condannato a nove anni di reclusione Valiantsin Stefanovic, vicepresidente di Viasna e della Federazione Internazionale dei Diritti Umani (Fidh), a sette anni Uladzimir Labkovich, attivista per la democrazia e coordinatore della campagna per la difesa delle elezioni libere, e a otto anni l'attivista Zmitser Salauyou.

Gli attivisti hanno ascoltato la lettura della sentenza ammanettati con le braccia intrecciate dietro la schiena. In precedenza, si erano dichiarati tutti come non colpevoli dei reati contestati. Alla vigilia del verdetto, 21 organizzazioni internazionali per i diritti umani avevano rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo il rilascio immediato degli imputati e la caduta di tutte le accuse.

Chi è Ales Bialiatski, il premio Nobel per la Pace in carcere

Ales Bialiatski è nato a Viartsilia (Russia), il 25 settembre 1962. Fin dalla gioventù si è distinto per il suo impegno per la difesa dei diritti umani. Dal 1980 fino alla dissoluzione totale dell'Urss nel 1991, è stato una colonna portante delle proteste anti sovietiche in Bielorussia, nonché uno dei membri fondatori del gruppo di attivisti "Fronte popolare bielorusso". Nel 1996 fonda a Minsk la Viasna, ong per la tutela dei diritti dei prigionieri politici di Lukashenko.

Nel 2006 vince il prestigioso "premio Sacharov della libertà", assegnato dal Comitato norvegese di Helsinki . L'11 novembre 2014, arriva un riconoscimento italiano: il consiglio comunale di Siracusa gli conferisce la cittadinanza onoraria su istanza del "gruppo Italia 85" - dislocazione locale di Amnesty International - come simbolo della strenua difesa dei diritti umani in Europa.

Nel 2022, dopo cinque nomination ottenute negli anni passati, l'Accademia Svedese gli conferisce il Nobel per la Pace, per aver «dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e allo sviluppo pacifico della sua nazione natia»

I precedenti

Non è la prima volta che Bialiatsky finisce nel mirino delle autorità bielorusse: Il 4 agosto 2011 l'attivista era stato arrestato con l'accusa di evasione fiscale, che in Bielorussia è punita fino a sette anni di carcere con conseguente confisca dei beni. Due mesi dopo, 24 ottobre 2011, viene condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per "occultamento di reddito su larga scala".

Nel 2021 viene nuovamente arrestato dalla polizia, con l'accusa di evasione fiscale e attività contro l'ordine pubblico. É rimasto quindi in carcere fino alla condanna avvenuta oggi. Ong e organizzazioni per i diritti umani di mezza Europa, tra cui Amnesty International, hanno sempre ritenuto ingiusti gli arresti e le condanne subite dall'attivista da parte delle autorità bielorusse. A suo favore si erano già schierate più volte anche le Nazioni Unite.