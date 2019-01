Promessa del calcio muore a 12 anni per cause sconosciute

Àlex Parera, jugador del IB, ens ha deixat aquesta nit. Des del club volem enviar el més sincer dels condols a família i amics en aquests moments tant difícils.

Avui tot el futbol et té present capità. Una estrella que sempre brillarà amb llum pròpia.



Fins sempre petit! DEP. pic.twitter.com/gdF8xDryhk — ecgranollers (@ecgranollers) 6 gennaio 2019

Aquest dissabte ens ha deixat l'Alex Parera. Ha lluitat i lluitat com ho feia al camp de futbol peró finalment no ha pogut ser. Sempre et recordarem. #T'ESTIMEMÀLEX.

FC Cardedeu. pic.twitter.com/YgKKLFe6gl — FCCARDEDEU (@FCCardedeu) 5 gennaio 2019

Il mondo del calcio è sotto choc per la morte di, baby calciatore e capitano dell’Ec Granollers, una squadra catalana di terza divisione: Alexed era una colonna dell’under 13 del suo club. La notizia ha sconvolto il calcio spagnolo ed europeo: il ragazzino si era sentito male dopo la notte di Capodanno ed era stato ricoverato in ospedale, ma pochi giorni dopo non ce l’ha fatta.LEGGI ANCHENegli ultimi giorni tutto il calcio catalano e spagnolo si era stretto intorno alla sua famiglia: ma il giovane cuore di Alex non ha retto. Un dramma che fa tornare alla mente la tragica scomparsa di Davide Astori, meno di un anno fa, quella dinel 2012 e l’altra, proprio in Spagna, di, protagonista nel Siviglia che vinse la Coppa Uefa nel 2007 e stroncato da un infarto pochi mesi dopo.«Alex Parera ci ha lasciati stasera. Inviamo le più sincere condoglianze agli amici e alla famiglia in questo momento difficile - si legge in un comunicato ufficiale del club - Capitano, il mondo del calcio ti ricorderà sempre e la tua stella brillerà di luce propria. Addio per sempre, piccolo». Parole che commuovono, nella speranza che si possa fare sempre di più in futuro per evitare tragedie simili tra gli atleti di tutte le età.