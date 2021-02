La rivelazione choc di Alexandria Ocasio-Cortex: «Sono sopravvissuta a un'aggressione sessuale»

«Sono una sopravvissuta a un’aggressione sessuale e non l’ho detto a molte persone nella mia vita». Alexandria Ocasio-Cortez rivela tra le lacrime un trauma che l'ha segnata ed è riemerso durante l'assedio a Capitol Hill, il 6 gennaio scorso a Washington. La giovane parlamentare democratica confessa il suo segreto in un video pubblicato su Instagram.

In quei momenti di paura, in Campidoglio, con la folla che faceva irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti d'America, la Cortez si è barricata nel bagno del suo ufficio. Sentiva urlare fuori dalla porta, lei dov'è?, «pensavo che sarei morta. Credevo che quello fosse il momento in cui tutto sarebbe finito».

«Ma quando subiamo un trauma, i traumi si accumulano a vicenda. Il motivo per cui mi commuovo in questo momento è perché le persone che ci dicono di andare avanti, che non è un grosso problema, che dovremmo dimenticare quello che è successo, o addirittura che ci dicono di scusarci, queste sono le stesse tattiche degli aggressori», ha spiegato. «Se avete avuto un genitore negligente o se avete avuto qualcuno che è stato verbalmente violento con voi, se siete sopravvissuti ad abusi, se avete subito qualsiasi tipo di trauma nella vostra vita… Questi episodi possono aggravarsi a vicenda. Se avete subito qualsiasi tipo di trauma, il solo fatto di riconoscerlo e ammetterlo è già un passo enorme».

La giovane parlamentare ha raccontato che il giorno dell'assedio è uscita dal bagno da dove è uscita solo dopo le rassicurazioni di un agente, e poi si è rifugiata negli uffici di Katie Porter, rappresentante della California.

Ultimo aggiornamento: 14:56

