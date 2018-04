Alfie, distacco delle macchine imminente. Manifestanti tentano l'irruzione in ospedale

The mood outside the hospital is a lot calmer now - some protesters tried to get inside Alder Hey earlier on #AlfieEvans #HeartNews pic.twitter.com/iVASM6ZO8A — North West News (@HeartNWNews) 23 aprile 2018

Lunedì 23 Aprile 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 15:30

Al piccoloverrà staccata la spina. Le operazioni sono cominciate alle 14, dopo che la Corte europea diha rigettato ilpresentato dai genitori decidendo che è inammissibile. Ma a, dove Alfie è ricoverato, sale la tensione: manifestanti protestano fuori dall'e una parte di loro ha cercato addirittura di fare irruzione nell'ospedale.I giudici di Strasburgo hanno stabilito che le autorità britanniche non stanno violando il diritto alla libertà di movimento del piccolo non consentendo il suo trasferimento in un altro ospedale. Il piccolo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, vive grazie a dei macchinari.L'orario per l'interruzione dei trattamenti è indicato nel "Piano per la sospensione del trattamento", una sorta di documento di indicazioni trasmesso dall'Ospedale di Liverpool al padre del bimbo, che lo ha pubblicato su Facebook. Nel Piano si danno una serie di indicazioni e, tra l'altro, si afferma che la procedura per il distacco del macchinario per la ventilazione, che tiene in vita il piccolo Alfie, avverrà nello stesso reparto dove il piccolo è ricoverato. Potranno assistere all'operazione i genitori del bambino ed altri due membri della famiglia. Anche un prete potrà eventualmente essere presente. Il Piano indica inoltre i medicinali che verranno somministrati ad Alfie per il controllo dei sintomi.La tensione è alta fuori dall'Alder Hey Hospital di Liverpool. La polizia ha serrato le file per bloccare l'ingresso, ma sono centinaia i sostenitori della battaglia dei genitori.