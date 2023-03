Allarme Nasa, asteroide potrebbe colpire la Terra: aggiunto al primo posto dell'elenco rischi. Ecco dove e quando

Un asteroide potrebbe colpire la Terra. Noto come 2023 DW, è stato scoperto per la prima volta solo il 26 febbraio dalla Nasa. Ora è stato aggiunto all'elenco dei rischi, ovvero un catalogo di oggetti spaziali che potrebbero potenzialmente avere un qualche tipo di impatto sulla Terra, e la sua posizione è attualmente al numero 1.

Marte, la Nasa trasmette per la prima volta la foto del tramonto.​ Ma è mistero sulle nuvole

I ricercatori ritengono che abbia un diametro di circa 50 metri, circa la lunghezza di una piscina olimpionica, ma hanno affermato che "l'incertezza sulle dimensioni è grande". Hanno inoltre precisato che "i calcoli attuali mostrano che la possibilità di una collisione è estremamente improbabile", afferma la categorizzazione della classifica. Tutti gli altri 1.448 asteroidi nella lista dei rischi hanno un grado di scala pari a 0.

L'ESA attualmente stima che l'asteroide abbia una possibilità su 607 di colpire la Terra. Il momento in cui l'asteroide potrebbe potenzialmente colpire la Terra non è tra più di due decenni. Secondo l'Agenzia spaziale europea, si prevede che il DW del 2023 potrebbe avere un impatto sul pianeta il giorno di San Valentino del 2046.

Il Planetary Defense Coordination Office della NASA afferma di aver seguito l'asteroide e che il suo rischio di colpire la Terra nel 2046 rimane "molto basso". "Spesso, quando vengono scoperti per la prima volta nuovi oggetti, sono necessarie diverse settimane di dati per ridurre le incertezze e prevedere adeguatamente le loro orbite anni nel futuro", ha twittato l'ufficio. "Gli analisti di Orbit continueranno a monitorare l'asteroide 2023 DW e aggiorneranno le previsioni man mano che arriveranno più dati".

"Sicuramente questa possibilità sarà presto esclusa", ha twittato la scorsa settimana. "Tuttavia, come esercizio, ho calcolato dove potrebbe cadere l'asteroide se si verificasse questa possibilità." Una mappa dei suoi calcoli - che potrebbe cambiare nel tempo - mostra che se dovesse entrare in collisione con la Terra, potrebbe cadere ovunque tra l'Oceano Indiano e appena al largo della costa orientale degli Stati Uniti.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023