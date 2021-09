Sottomarini nucleari all'Australia, allenza con Usa e Gran Bretagna in chiave anti-Cina. Ira Pechino

Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno annunciato la nascita di Aukus, partnership trilaterale per la sicurezza, che consentirà ai tre paesi di condividere la tecnologia in materia di sicurezza informatica, intelligenza artificiale, sistemi subacquei e capacità di attacco a lungo raggio e prevede di dotare l'Australia di una flotta di sottomarini a propulsione nucleare. Nel corso dell'annuncio congiunto in videoconferenza di Joe Biden, Boris Johnson e Scott Morrison, il presidente americano ha fatto riferimento alla necessità di garantire il mantenimento di un'area Indo-Pacifica «libera ed aperta» e di far fronte «all'attuale ambiente strategico della regione». Sebbene nessun leader abbia menzionato la Cina, l'accordo è visto come una risposta all'espansionismo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e rispetto a Taiwan.

APPROFONDIMENTI IL MINISTERO Difesa, i droni italiani da ricognizione diventano velivoli armati... IL CASO Corea del Nord, attivato di nuovo il reattore nucleare di Yongbyon....

Afghanistan, capo esercito Usa: «Possibili azioni coordinate con i talebani per dare la caccia all'Isis»

L'annuncio ha fatto salire la tensione alle stelle tra Australia e Francia. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha confermato di voler rompere il gigantesco contratto concluso nel 2016 con la Francia per la fornitura di sottomarini convenzionali, preferendo costruire sottomarini a propulsione nucleare utilizzando tecnologie americane e britanniche. «La decisione che abbiamo preso di non continuare con i sottomarini di classe Attack e di prendere un'altra strada non è un cambiamento di mentalità, è un cambiamento di necessità», ha affermato Morrison, che ha anche annunciato l'acquisto dei missili Tomahawk americani. Immediata la risposta di Parigi. La violazione da parte dell'Australia è «grave» e costituisce «una pessima notizia per il rispetto della parola data» ha detto il ministro francese delle Armi, Florence Parly.«In termini di geopolitica e politica internazionale, è grave», ha denunciato a RFI, e «chiarisce il modo in cui gli Stati Uniti trattano i propri alleati» riferendosi all'annuncio da parte di Washington di aver raggiunto un accordo per la consegna a Canberra di sottomarini a propulsione nucleare, con la Gran Bretagna, ma senza la Francia. Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian denuncia un «colpo alla schiena» e definisce la decisione di Joe Biden «brutale, alla Trump». È davvero una pugnalata alla schiena - ha detto il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian ai microfoni di France Info - questa decisione unilaterale, brutale, imprevedibile assomiglia molto a quello che faceva Trump. Non si fa tra alleati».

Nella tensione tra Australia, Francia e Usa è intervenuta anche la Cina che ha denunciato la vendita «estremamente irresponsabile» di sottomarini nucleari statunitensi all'Australia. Per il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, che ha commentato l'annuncio, i paesi «non dovrebbero costruire blocchi esclusivi lesivi degli interessi di terzi. In particolare, dovrebbero liberarsi della loro mentalità da guerra fredda e dei loro pregiudizi ideologici», riporta il Guardian. «La cooperazione tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia sui sottomarini nucleari mina seriamente la pace e la stabilità regionale, intensifica la corsa agli armamenti e mina gli sforzi internazionali di non proliferazione nucleare», ha detto ai giornalisti il portavoce della diplomazia cinese Zhao Lijian.