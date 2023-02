Allenatrice di basket si finge tredicenne e gioca una partita del torneo scolastico

Arlisha Boykins, allenatrice di 23 anni delle scuole medie e superiori, è stata licenziata dopo essersi finta una giocatrice di basket 13enne in un match del mese scorso.Gli atleti di entrambe le squadre allenate dalla donna hanno deciso di interrompere la stagione.

Secondo quanto riporta la stampa locale, sabato 21 gennaio Arlisha Boykins, assistente dei Churchland H.S. Truckers in Virginia, si è spacciata per una delle sue giocatrici che si era assentata dalla squadra per un torneo di basket di club.

Invece di giocare con un giocatore in meno, Boykins ha preso in mano la situazione e si è vestita da studente-atleta:il video mostra l'allenatrice che si scatena contro gli avversari, segnando punti ed eseguendo blocchi e tiri liberi

Churchland High School in Virginia has abandoned its girls basketball season after finding out 23-year-old coach Arlisha Boykins pretended to be a 13-year-old on the team and suited up😬



