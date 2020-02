Mangia gamberi al ristorante cinese, 19enne morto per choc anafilattico

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:40

Muore dopo averi in unSam Collings,è morto d'infarto dopo una gravescatenata dai gamberi. Il ragazzo non sapeva di essere allergico, non aveva mai avuto allergie, era uscito con la famiglia a cena fuori quando si è sentito male nel Lancashire.Vedendo che qualcosa non andava sono stati subito chiamati i soccorsi, come riporta anche Metro , è stato intubato e ricoverato, ma le sue condizioni sono precipitate ed è deceduto il giorno dopo a causa di un arresto cardiaco. Il 19enne era uscito a cena con la sua famiglia, durante la cena non ci sono stati problemi, poi è uscito con i suoi amici e a quel punto ha iniziato a sentirsi poco bene.Sam non sapeva di essere allergico, così come la sua famiglia. I suoi cari hanno raccontato che ogni tanto aveva lamentato una sensazione di graffi in gola quando mangiava le uova o i gamberi, ma nulla di più, così non hanno mai dato peso alla cosa. I medici hanno rivelato che non poteva essere evitata in alcun modo la morte, lo choc anafilattico violento ha lesionato gravemente i suoi organi senza che ci fossero mai state avvisaglie di allergie.