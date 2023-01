Allergia killer, mangia latticini per errore e muore soffocata: il fidanzato le aveva appena chiesto di sposarlo

Morta tragicamente quattro giorni dopo aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato. Jess Prinsloo, 24 anni, è stata uccisa da un tragico errore. Allergica ai latticini, ha girato il té con il cucchiaino sbagliato ed è andata in anafilassi. Il dramma mentre lei e il compagno Craig si trovavano in vacanza in Sudafrica.

Cosa è successo

L'incidente mortale risale al 31 dicembre scorso. Jess e Craig erano volati dal Regno Uniti al Sudafrica, per trovare alcuni parenti della ragazza. Un'occasione perfetta per il ragazzo, che le ha chiesto la mano, ricevendo un «sì» tra lacrime di gioia e baci. Dopo 4 giorni, la tragedia. La giovane è andata per errore a contatto con un latticino e la gola le si è chiusa velocemente.

Jess ha smesso di respirare ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Dopo diverse ore di agonia è morta, lasciando il fidanzato nello sconforto. «Quando Jess è morta, è morta anche una parte di me, ma non posso incolpare per la sua morte», ha detto al Mirror. I due si erano conosciuti nel 2019. La ragazza gli aveva raccontato il suo grave problema con i latticini, che si portava dietro da quando aveva 9 mesi. In passato aveva rischiato di morire in un'occasione e si era salvata. Stavolta l'epilogo è stato diverso.