Impeachment, impeachment, impeachment.Una narrativa insistente al punto da diventare controproducente. Non per Trump, ma per gli stessi democratici che dimostrano una cosa su tutte: di non avere un candidato all’altezza.La scorciatoia giudiziaria nel tentativo di colmare il vuoto della politica.Una scommessa azzardata, giocata sul ciglio del precipizio 2020, con una suggestione sullo sfondo: il ritorno di Hillary Clinton.Che l’ex segretario di Stato di Obama, nonché first lady del marito Bill, sogni la rivincita sin dalla notte della sua sconfitta non è un segreto per nessuno. E i suoi interventi, regolari come le oscillazioni di un pendolo e pungenti nei confronti di Trump com’è nello stile di chi in una sfida è direttamente coinvolto, tracciano il presagio del colpo di scena.Biden è stimato ed è sufficientemente popolare nel quadro dell’intero territorio nazionale, ma appare già anziano e si fa fatica ad immaginarlo in un “uno contro uno” nell’arena dello scatenato tycoon.La Warren viceversa è energica e grintosa, ma amata e soprattutto nota più nei suoi ambienti che non ovunque nel Paese.Sanders è l’eroe di tanti giovani, ma a sua volta giovane non lo è più da un pezzo ed è costretto a fare i conti, purtroppo, con i suoi acciacchi di salute (all’inizio di ottobre è finito in ospedale per un attacco di cuore e la sua campagna elettorale è stata sospesa, ndr).La verità, insomma, è che a sinistra nessuno è granché convinto di nessuno.Si punta dunque a demolire l’altro, ma se The Donald dovesse resistere a un assedio che sembra comunque campato in aria, per (mancate) prove e per (mancati) numeri, la partita del prossimo anno potrebbe essere già chiusa.Salvo, appunto, un coup de théâtre degno di una pièce teatrale:Trump contro Hillary, atto secondo.