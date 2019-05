Daniel ha l'Alzheimer a 30 anni, il dolore della moglie: «Lo sto perdendo e anche i miei figli potrebbero ammalarsi»

Domenica 5 Maggio 2019, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 12:45

Gli è stato diagnosticato a soli trent'anni, ma orateme per la vita e la salute dei suoi figli gemelli di due anni. L'uomo, che vive a Hucknall, ha raccontato la sua storia alla stampa ammettendo di essere la persona più giovane delad essere affetta dalla malattia. Avrebbe ereditato questa forma rara da suo padre Adrian, morto a 36 anni. Come spiega il Daily Mail , si tratta di una forma aggressiva della malattia e i medici gliel'hanno diagnosticata nel settembre 2017. Ora sembra che anche i suoi bambini,potrebbero ammalarsi molto presto. C'è una probabilità del 50% che possano trovarsi nella stessa condizione. Quello che più gli spezza il cuore è l'impossibilità di vederli crescere. La sua memoria sta svanendo: fa fatica a ricordare tutto quello che fa e che lo circonda e trova difficile concentrarsi su qualcosa.«È frustrante sapere che il mio corpo sta fallendo, non ho la forza neanche di prenderli tra le mie braccia», confessa. «È il più lungo e crudele addio. Sto guardando l'amore della mia vita letteralmente scomparire davanti ai miei occhi.Ed è un doppio smacco perché non solo sto perdendo la mia anima gemella e il mio migliore amico, ma anche perché potrebbe aver trasmesso il gene ai nostri figli, quindi potrei dover ripetere l'esperienza quando saranno più grandi».