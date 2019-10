Amanda Knox avrà una rubrica di consigli su un giornale Usa. Il direttore: «Per lei solo rispetto»

Amanda Knox is launching an advice column, the announcement coming just one day before the anniversary of Meredith Kercher's death https://t.co/fzziI6wd0V — The Daily Beast (@thedailybeast) October 31, 2019

Amanda Knox is now part of the Robinson family and she's agreed to answer questions submitted via email for publication in https://t.co/MZikfrSRh2 . https://t.co/C95dA4uqSY#amandaknox #WestsideSeattle — WestsideSeattlenews (@WSSeattleNews) October 30, 2019

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dubbi esistenziali, domande o nodi da sciogliere? Se siete nell'area di, potrete parlarne con Amanda Knox . Si chiamerà «» lacon cui la 32enne americana, due volte condannata e due volte assolta, l'ultima in via definitiva, per l'omicidio di, risponderà alle domande dei lettori di un giornale della città della West Coast. A colpire il fatto che il- un settimanale locale, il marito della Knox - abbia annunciato la nuova rubrica a pochi giorni dell'anniversario della morte della 21enne studentessa britannica, uccisa a Perugia il primo novembre 2007, come fa notare oggi il Daily Beast.Ed alla vicenda fa direttamente riferimento la nota con cui, nei giorni scorsi, il direttore del giornale della città dove Knox è tornata a vivere dopo essere stata scarcerata nel 2011, ha scritto chei quattro anni trascorsi in una prigione italiana «per un delitto che non aveva commesso» le hanno dato «una prospettiva unica sulla vita». «Ora completamente prosciolta da ogni accusa, questascrittrice di bestseller ed attivista per la riforma della giustizia penale offre la sua visione per rispondere alle domande dei lettori sulla vita, l'amore, il dolore ed il suo significato», conclude ilWestside Seattle sulle sue pagine social.Non sono mancate le proteste di un lettore, a cui il direttore, Patrick Robinson, ha risposto: «per chi abbia avuto dubbi, o ha ancora dubbi, dopo tutto quello che è emerso, sulla sua innocenza, tutto quello che posso dire è che se la incontraste, avendo l'occasione di parlare con lei e conoscerla, non avreste altro che ammirazione per lei». Robinson ha poi aggiunto che Knox non sarà pagata dal giornale con il quale ha deciso di collaborare semplicemente per «usare l'esperienza della suavita in modo positivo».