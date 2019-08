Amazon, il Wsj denuncia: «Trovati 4.152 prodotti a rischio, alcuni pericolosi per i neonati»

«La sicurezza é una priorità per», ha assicurato un portavoce, spiegando che la compagnia usa strumenti automatici che scannerizzano centinaia di milioni di oggetti ogni minuto per bloccare quelli sospetti: nel 2018 ne sono stati scoperti tre milioni. Ma il Wall Street Journal lancia un'accusa molto pesante. Secondo il prestigioso quotidiano statunitense, sul sito di Amazon sono in vendita centinaia di migliaia di prodotti a rischio. Dall' indagine emerge che vi sono 4152 prodotti vietati, etichettati in modo ingannevole o dichiarati pericolosi dalle autorità federali. Tra questi almeno 2000, indicati come giocattoli o medicine, sono privi delle avvertenze sui rischi per la salute dei bambini.Tutte sono merci che i negozianti al dettaglio sono costretti a togliere dai loro scaffali.che Amazon aveva detto di aver bandito, inclusi materassi che secondo la Food and Drug Administration possono soffocare i neonati. Il giornale ha commissionato test su 10 articoli per bambini acquistati su Amazon, molti dei quali promossi come "Amazon's Choice": quattro non hanno superato i test basati su standard federali, compreso uno con livelli di piombo superiori ai limiti consentiti. Il 46% dei 4152 prodotti individuati dal quotidiano sono elencati come forniti dai magazzini di Amazon. Dopo che il Wsj ha segnalato l'esito della sua indagine alla società di Jeff Bezos, il 57% degli articoli sono stati tolti o le loro etichette sono state modificate.