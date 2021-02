Luca Attanasio, come è morto: uno dei colpi letali all'addome. La perizia: «Non è stata un'esecuzione»

Uno dei colpi che ha ferito mortalmente Luca Attanasio è stato esploso all'addome. Questo emerge dalla perizia medico legale. Un paio di colpi in tutto. Mentre la sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci, è stato colpito al torace, da raffiche non esplose a distanza ravvicinata.

Non è stata una esecuzione ma la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a fuoco. Il dato emerge dai primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli.

Ovviamente gli esiti dell'autopsia dovranno essere incrociati con le testimoniazne sul campo.

Attanasio e Iacovacci, Di Maio: «Funerali di Stato. Ora la verità su quello che è successo in Congo»

Congo, i dubbi dei missionari: «Perché l'ambasciatore non viaggiava su un'auto blindata in quella zona?»

In base a quanto emerge dall'autopsia svolta oggi l'ambasciatore Luca Attanasio è stato raggiunto da colpi all'addome e l'esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Non sono stati individuati residui metallici. Per quanto riguarda il carabiniere Vittorio Iacovacci è stato colpito nella zona del fianco e, poi, alla base del collo dove è stato individuato un proiettile di un AK47, un Kalasnikov. Il corpo del carabiniere presenta multifratture all'avambraccio sinistro. Questo fa ipotizzare che il proiettile fermatosi al collo abbia colpito prima l'arto fratturato. La Procura ha disposto esami balistici.

Sono in totale quattro i colpi che hanno causato la morte in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno. La Tac ha fatto emergere che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra.

Domani alle 9,30, nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, ci saranno i funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo, venerdì si celebreranno le esequie del militare nella sua città, Sonnino (Latina). La cerimonia è in programma alle 14,30 nell'Abbazia di Fossanova, dove lunedì scorso padre Andrea David gli aveva dedicato un momento di preghiera.

Carabiniere ucciso in Congo. la proposta del sindaco: «La caserma porterà il nome di Vittorio»

Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA