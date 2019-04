Ambulanza travolta dal treno, morti medico e infermiere

Giovedì 4 Aprile 2019, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Puszczykowo, in Polonia. Il mezzo stava transitando quando. Il conducente ha tentato di fare manovra per spostare la vettura ed evitare il tremendo impatto.Ma, distruggendola.. L'autista si è miracolosamente salvato ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.