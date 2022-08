Ameba mangia-cervello uccide un bambino: è entrata nel naso mentre nuotava nel fiume

Un bambino è morto negli Stati Uniti dopo una sospetta rara infezione provocata da un'ameba mangia-cervello dopo che il ragazzo aveva nuotato in un fiume nel Nebraska. La storia risale all'8 agosto, quando il bambino è andato a fare un tuffo nel fiume Elkhorn. I sintomi sono apparsi circa cinque giorni dopo il giorno dell'infezione. I funzionari sanitari americani hanno spiegato che quest'ultima è stata causata dalla Naegleria fowleri, più nota come ameba mangia-cervello. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha confermato venerdì di aver trovato tracce nel liquido cerebrospinale del bambino.

«Possiamo solo immaginare la devastazione che questa famiglia deve provare e le nostre più sentite condoglianze. Possiamo onorare la memoria di questo bambino informandoci sul rischio e quindi adottando misure per prevenire l'infezione», ha dichiarato mercoledì il direttore sanitario della contea di Douglas, Lindsay Huse. Il Cdc ha spiegato che l'ameba può entrare nel corpo attraverso il naso quando è in acqua, dove poi viaggia dal naso al cervello. Gli organismi unicellulari come l'ameba mangia-cervello spesso prosperano in laghi, fiumi, canali e stagni caldi d'acqua dolce. La siccità e il caldo - come risultato del cambiamento climatico - in Nebraska hanno reso più facile per l'organismo prosperare nel fiume.