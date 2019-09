Due musulmani a bordo, ​American Airlines annulla il volo perché l'equipaggio «non si sente sicuro»

Domenica 22 Settembre 2019, 15:56

La compagnia American Airlines ha cancellato un volo che copriva la tratta Birmingham, Alabama, Dallas, Texas, perché un membro del personale di volo e un passeggero «non si sentivano a proprio agio» a causa della presenza di due uomini musulmani a bordo, secondo quanto riferito da AP.Dopo la cancellazione del volo, i due uomini sono stati sottoposti a un interrogatorio dell'FBI e dalla Transportation Security Administration.I passeggeri, Abderraoof Alkhawaldeh e Issam Abdallah, hanno presentato un'istanza al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti e una denuncia contro la compagnia aerea per questo incidente, in quanto affermano che American Airlines li ha discriminati causa del loro aspetto e della loro religione.La denuncia indica che le hostess hanno dato l'allarme dopo che un passeggero ha notato che Abdallah e il suo amico si sono salutati a bordo. «È stato il giorno più umiliante della mia vita», ha dichiarato Abdallah durante una conferenza stampa.L'agenzia americana precisa che Alkhawaldeh e Abdallah sono stati sottoposti a un interrogatorio e ad un assalto da parte dell'FBI e della Transportation Security Administration prima che gli fosse permesso di imbarcarsi su un altro volo con altri passeggeri.Dalla compagnia con sede a Forth Worth, hanno fatto sapere che il volo è stato cancellato a causa di «preoccupazioni sollevate da un membro dell'equipaggio e da un passeggero». La società, che non è la prima volta che assume una condotta del genere, ha dichiarato di aver avviato un'indagine per chiarire i fatti.