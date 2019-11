Dimentica il violino da 300mila euro sul treno: avrebbe dovuto suonare per Bocelli

Dimentica sul treno un violino che ha 310 anni e che vale 250mila sterline (poco meno di 290mila euro). Ora è caccia a chi ne ha approfittato portandosi via quello che è un pezzo pregiato della storia della musica. La svista e il successivo furto sono accaduti lo lo scorso 22 ottobre sul collegamento che da Londra porta a Orpington, nell'estrema periferia Sudest della città.

Stephen Morris, un musicista, era sceso con la sua bici alla stazione di Penge East. Ma si era dimenticato dello strumento musicale che venne realizzato nel 1709 dall’artigiano David Tecchler, componente della scuola romana di liuteria del 17esimo secolo. La polizia britannica dei trasporti, secondo quanto riporta la versione online della Bbc, sta cercando di recuperarlo. Per questo ha diffuso un fotogramma di una telecamera di videosorvegianza con una persona sospettata del furto. Nello scatto si vede l'uomo che poi sarebbe sceso all’altezza della fermata di Bromley South.

Morris con quel violino avrebbe dovuto suonare in due concerti di Andrea Bocelli. Invece, si è trovato a chiedere in prestito lo strumento musicale alla moglie, anche lei musicista. Il violinista inglese ha lanciato un appello per fare in modo di ritrovare quello che lui stesso definisce “un pezzo di storia”. “E’ devastante perderlo e, a parte il suo valore, è il mio sostentamento”, racconta.

