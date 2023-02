Angelo Zen, trovato senza vita il corpo dell'italiano disperso dopo il terremoto in Turchia. Bilancio di oltre 40mila vittime

È stato ritrovato senza il vita il corpo di Angelo Zen, l'italiano di cui non si avevano più notizie dopo il terremoto in Turchia.(il cui bilancio è arrivato a oltre 40mila vittime). «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen - ha scritto il ministro Antonio Tajani in un tweet -. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari».

Angelo Zen era in Turchia per lavoro

Angelo Zen, abitante di Martellago, aveva 60 anni e di professione era consulente orafo. L'uomo si trovava al Sahra Hotel, completamente distrutto dal sisma, nella città turca di Kahramanmaras. Originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia), Zen era un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria e l'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. In queste settimane stava lavorando in Turchia.