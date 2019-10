Pasha, l'artista russo di 9 anni che dipinge per aiutare gli animali abbandonati

Pável Abrámov è un bambino di nove anni residente nella città di Arzamás, nella provincia russa di Nizhny Novgorod, il minore dedica tutto il suo tempo libero per aiutare, a modo suo, animali abbandonati.

Pasha, infatti, dipinge ritratti di animali domestici su richiesta, tuttavia come compenso non chiede soldi per acquistare giocattoli, ma li scambia con cibo e altri prodotti necessari per un rifugio per animali della sua zona, dove sono ospiti animali e che è attivo solo grazie alle donazioni.

Il progetto di beneficenza, ideato dal piccolo e dalla sua famiglia, è stato annunciato su un social network russo e a poco a poco Pasha è diventato una vera star nazionale e un esempio da seguire. Ad agosto, ha creato un account Instagram in cui ha pubblicato le foto dei suoi dipinti.

I suoi primi clienti sono stati gli amici e i colleghi dei suoi genitori, ma ora non ha più un minuto libero a causa della grande quantità di ordini che riceve da tutto il paese e alcuni lavori sono già stati inviati anche all'estero.

Pasha non ha fondi, ma ha con certezza un grande cuore e un innegabile talento che ha deciso di utilizzare per una giusta causa.

In futuro, Pasha vuole iscriversi a una scuola d'arte e poi realizzare il suo sogno di diventare architetto per costruire il suo rifugio per animali.

