Anonymous hackera la tv russa e trasmette le immagini della guerra in Ucraina: la censura superata anche con sms

Anonymous ha hackerato i canali televisivi russi, interrompendo la normale programmazione con filmati della guerra in Ucraina. Un modo per aggirare la censura e mostrare ai cittadini cosa sta accadendo. In questa ottica il team di hacker ha anche lanciato un portale per raccogliere e diffondere informazioni attraverso gli sms.

Anonymous e la tv russa

«Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali tv in diretta Russia 24, Channel One e Moscow 24 per trasmettere filmati della guerra dall'Ucraina», ha scritto il gruppo su Twitter rivendicando l'azione. E poi il collettivo ha lanciato il portale 1920.in che permette di mandare sms a numeri di telefono russi.

Anonymous e gli sms

Nei messaggi si chiede di scrivere cosa sta succedendo in Ucraina. Vengono anche riportati dei testi standard come ad esempio: «Cari russi, i vostri media sono stati censurati. Il Cremlino sta mentendo. Migliaia di vostri soldati e fratelli ucraini stanno morendo in Ucraina. Scopri la verità sul web libero e sull'app Telegram. È ora di rovesciare il dittatore Putin!». Il testo viene pure riportato in russo per essere sicuri che venga compreso dal destinatario del messaggio. La campagna è partita dall'account Twitter @YourAnonNews, il profilo in cui in questi giorni vengono riportate tutte le attività dei gruppi hacker. Per chi non vuole diffondere i suoi contatti, per sicurezza, Anonymous ha pubblicato anche una guida per mandare sms con numeri di telefono fittizi. Al momento, secondo il profilo AnonymousUK2022 sono stati inviati 3 milioni di sms ai cittadini russi, su una popolazione di 100 milioni che usa dispositivi mobili.