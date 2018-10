In Antartide insieme da sei mesi, ricercatore impazzisce e accoltella il collega

According to Russia’s Interfax news agency, Sergey Savitsky attacked his fellow scientist on October 9, possibly after experiencing an emotional breakdown, stabbing him at least once.



Giovedì 25 Ottobre 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 10:54

Erano insieme in quella stazione in Antartide da sei mesi. Sei mesi in cui erano stati a strettissimo contatto, forse troppo stretto, finché uno dei due non ha avuto un crollo emotivo ed è finita malissimo. Ha del terribile la storia avvenuta a Bellingshausen, sull'isola di King George, in Antartide, dove un ricercatore russo, Sergey Savitsky, avrebbe accoltellato un collega, il 52enne Oleg Beloguzov, lo scorso 9 ottobre.Savitsky, ingegnere elettrico, lavorava insieme a Oleg, saldatore di apparecchiature elettriche. L'aggressore, attualmente ai domiciliari per tentato omicidio, conviveva con la vittima da quasi sei mesi: secondo quanto reso noto dall'agenzia Interfax, l'attacco avrebbe avuto luogo nella mensa degli ufficiali. Il ricercatore colpito è stato trasferito in un ospedale in Cile, mentre Savitsky, dopo averlo accoltellato, si è consegnato al direttore della stazione senza opporre alcuna resistenza.Secondo quanto riporta 47news.ru, Savitsky avrebbe detto di essersi pentito delle sue azioni: «È un male che sia andata così», le sue parole, citate dai media russi e dal quotidiano britannico Guardian . Il collega ferito non è in gravi condizioni e presto dovrebbe prendere un aereo per tornare in Russia. «Non era mai successo niente del genere», ha commentato il capo della stazione, Alexander Klepikov.La stazione, fondata nel 1968 e conosciuta anche come Waterloo, non era in effetti mai stato teatro di episodi simili, nonostante le pressioni e la situazione oggettivamente difficile di chi ci lavora, quasi isolato dal mondo. Nel 2010 un caso simile avvenne in una stazione meteorologica dell’Artico russo, dove un meteorologo, poi condannato a 12 anni, uccise un collega e cercò di farlo passare per un suicidio.