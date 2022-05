Anthony Albanese, dall'abbandono alla finta morte del padre: chi è il primo premier dell'Australia di origini italiane

Figlio di un marinaio di Barletta, cresciuto da una madre single in una casa popolare, Anthony Albanese sarà il primo premier di origini italiane a guidare l'Australia e anche l'unico che sia riuscito a portare il partito laburista alla vittoria dopo quasi dieci anni di dominio dei liberali. “Albo” per gli amici, il nuovo capo del governo australiano ha 59 anni e una lunga carriera politica alle spalle durante la quale è stato anche ministro dei Trasporti. Laddove il primo ministro sconfitto, Scott Morrison, si definiva un «bulldozer», Albanese assicura di essere un «builder», un costruttore, che vuole riunificare l'Australia dopo le divisioni tra Stati e città causate dalla pandemia di Covid. «Voglio unire gli australiani. Voglio cercare il nostro scopo comune e promuovere l'unità e l'ottimismo, non la paura e la divisione», ha detto nel discorso della vittoria.​

APPROFONDIMENTI CAMBIAMENTO EPOCALE «Uniti e liberi», l'Australia modifica l'inno... MONDO L'Australia brucia, la Marina salva mille persone dai roghi

«Uniti e liberi», l'Australia modifica l'inno nazionale per rappresentare anche il popolo aborigeno

Anthony Albanese, chi è il nuovo premier australiano

Sostenitore di una sanità pubblica gratuita, sempre dalla parte dei diritti della comunità Lgbtq+, anti-monarchico e grande tifoso di rugby, Anthony ha parlato spesso delle sue umili origini come di un punto di forza. La madre Maryanne Ellery, australiana di origine irlandese e di famiglia super cattolica, conobbe il padre, Carlo Albanese, durante una crociera in Asia ed Europa nel 1962, dove lui lavorava come steward. Unico viaggio oltreoceano della sua vita, la madre del nuovo premier australiano tornò a Sidney sola e incinta di quattro mesi. Per evitare lo scandalo nell'Australia iper conservatrice degli anni '60, la famiglia raccontò che il padre del bambino era morto in un incidente stradale subito dopo il matrimonio in Europa. Anche 'Albò seppe la verità soltanto a 14 anni e solo 30 anni dopo ha conosciuto il padre, che è morto nel 2014, quando è andato a cercarlo in Puglia durante un viaggio di lavoro in Italia. Albanese ha sempre ringraziato la madre, che è riuscita a mantenerlo soltanto con una pensione di invalidità per via di una forte artrite, per avergli dato opportunità che lei non ha mai avuto. Grazie a lei è diventato il primo della sua famiglia a finire la scuola e ad andare all'università.

La storia

Padre di Nathan che, sostiene, è la ragione per cui è entrato in politica, il nuovo premier australiano si è separato dalla moglie nel 2019 dopo 19 anni insieme e adesso ha una nuova compagna, Jodie Haydon, che lo ha seguito per tutta la campagna elettorale. L'anno scorso ha subito una radicale trasformazione fisica perdendo 15 chili dopo un incidente d'auto che lui ha definito «una sveglia». Quanto alle sue idee politiche, partito dall'ala più a sinistra del Labour negli anni si è spostato più verso il centro, rinunciando alle posizioni radicali in tema di cambiamento climatico e aumentando la retorica anti-Pechino. Di recente ha anche sostenuto la controversa decisione di respingere tutti i migranti che arrivano via mare. Rimane tuttavia fedele alle sue radici laburiste con le promesse di maggiori spese nel settore dell'assistenza agli anziani, servizi all'infanzia più economici e un referendum per sancire in costituzione un organo consultivo per gli aborigeni al parlamento. Nei prossimi giorni debutterà sulla scena internazionale partecipando alla riunione del Quad a Tokyo, con i leader di Giappone, India e alla presenza del presidente americano Joe Biden.