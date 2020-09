Stati Uniti, la polizia spara e uccide un manifestante degli Antifa: era sospettato di omicidio

La polizia negli Stati Uniti ha sparato, uccidendolo, ad un membro del gruppo antagonista Antifa che era sospettato di aver ucciso un attivista di estrema destra nelle proteste a Portland, in Oregon.

Lo riferiscono diversi media fra cui New York Times e Bbc citando fonti ufficiali. Si tratta di Michael Reinoehl, di 48 anni, che è rimasto ucciso nel corso di uno scontro con le forze dell'ordine durante il suo arresto.

Secondo gli agenti federali che stavano cercando di arrestarlo giovedì scorso, Reinoehl aveva estratto una pistola aprendo il fuoco, ed in seguito è stato colpito dalle forze dell'ordine.

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020