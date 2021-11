Antonella Napoli, solidarietà alla giornalista minacciata in Sudan

«Ancora intimidazioni nei confronti di Antonella Napoli, collega esperta di Africa, direttrice della rivista Focus on Africa e componente dell'ufficio di presidenza di Articolo 21. Già a luglio Antonella aveva denunciato tentativi, da parte di frange estremiste del Sudan, di mettere sotto silenzio, con minacce, il suo attento lavoro di inchiesta e di denuncia, attraverso il quale, da anni, documenta i tentativi di far saltare il processo democratico in Sudan, come è avvenuto il 25 ottobre». È quanto scrivono in una nota congiunta Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della stampa italiana e l'associazione GiULia (Giornaliste italiane unite libere e autonome).

«Negli ultimi giorni la giornalista, che da marzo 2019 è in regime di protezione da parte delle forze dell'ordine, è stata oggetto di episodi allarmanti (telefonate mute o con musica araba) perché dopo il colpo di stato sono stati rimessi in libertà estremisti del regime di Bashir - prosegue la nota -. La Commissione Pari opportunità della Fnsi esprime solidarietà ad Antonella Napoli, confermando la vicinanza e il sostegno anche in sede giudiziaria contro gli autori delle minacce e condividendo l'appello del presidente della Fnsi, Beppe Giulietti, a tenere sempre alta l'attenzione sulla vicenda».