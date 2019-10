Anziana donna cade da un elicottero mentre viene salvata dal tifone Hagibis in Giappone: morta

Lunedì 14 Ottobre 2019, 16:19

Migliaia soccorritori sono a lavoro da diversi giorni per salvare quante più persone è possibile dal terribile tifone Hagibis che si è abbattuto sul Giappone. Lo stesso ha causato almeno 40 morti, tra cui un'anziana donna che è caduta da un elicottero che la stava mettendo in salvo.L'incidente è avvenuto quando la donna, 77 anni, veniva evacuata nella zona di Iwaki, nella prefettura di Fukushima. La sfortunata è caduta da un'altezza di 40 metri poiché i soccorritori non sono riusciti a fermare adeguatamente l'imbracatura di sicurezza mentre salivano sull'elicottero. Secondo quanto raccontato dai media locali, che hanno citato i vigili del fuoco di Tokyo, il decesso è stato confermato in ospedale.Al momento risultano disperse 17 persone e altre 189 sono rimaste ferite.A Tokyo, è stata registrata una velocità del vento di 41,5 metri al secondo, che è stata in grado di capovolgere un camion, abbattere alberi e torri di trasmissione di energia.