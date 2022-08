Punto da migliaia di api, in fin di vita a 20 anni. Finito per sbaglio su un alveare in giardino

Un ventenne americano dell'Ohio è in fin di vita dopo essere stato punto da migliaia di api, secondo quanto riferito dalla sua famiglia e i media locali. Austin Bellamy è da ieri sera in coma farmacologico, dopo essere finito per sbaglio contro un alveare mentre stava tagliando alcuni alberi nel giardino di un amico.

Punto da migliaia di api

Il giovane «è in ospedale attaccato ad un respiratore», ha detto la madre Shawna Carter in un post su un sito aperto per raccogliere fondi per pagare le sue spese mediche. Secondo la famiglia Bellamy è stato punto più di 20.000 volte e avrebbe ingerito almeno 30 api che i medici hanno impiegato più di un giorno per rimuovere.